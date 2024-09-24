Джо Байден посетит Германию в октябре: стала известна цель визита

Планируется провести встречу Шольца, Макрона и Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Менее чем за месяц до выборов президента США Джо Байден посетит Германию с 10 по 12 октября.

Об этом сообщил SPIEGEL со ссылкой на правительственные круги Берлина. Первым об этом сообщила Tagesspiegel.

Соответственно, полиция Берлина уже должна готовиться к приезду высокого гостя. По данным Tagesspiegel, планирование у берлинской полиции уже идет полным ходом. Постепенно уточняются особые конфигурации и режимы службы. Это был второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности. Однако первый настоящий государственный визит. Джо Байден совершил свой первый визит в качестве президента в 2022 году на саммите G7 в Эльмау, Бавария.

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По информации SPIEGEL, федеральное правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, пока Байден будет находиться в стране. Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет касаться, прежде всего, поддержки Украины. Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайне.

В середине июля 81-летний Байден, к удивлению многих, объявил о завершении своей избирательной кампании в США. Его вице-президент занял высшую должность, поэтому демократы теперь баллотируются с 59-летней Камалой Гаррис. Кандидатом в президенты от Республиканской партии является Дональд Трамп, правивший в Белом доме с 2017 по 2021 год. В последнее время данные опросы выросли в пользу Харриса.