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Марсоход Perseverance заметил необычный полосатый камень на Марсе

Марсоход Perseverance заметил необычный полосатый камень на Марсе

Perseverance нашел на Марсе полосатый камень Фото: NASA

Пользователи Сети сразу же начали предлагать объяснение тому, что это может быть за "камень-зебра".

Марсоход Perseverance, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020", заметил черно-белую полосатую скалу, которую раньше не видели на поверхности планеты.

Об этом пишет Phys.org.

"Прошел месяц с тех пор, как марсоход начал подъем по крутым склонам, ведущим к краю кратера, в поисках древних камней, которые могли бы рассказать ученым о прошлом Марса. Это довольно сложный подъем, но в последнее время Perseverance двигается быстрее, поскольку подобрался к более ровному участку. ", – говорится в сообщении.

Perseverance нашел на Марсе полосатый камень Фото: NASA / ©
Perseverance нашел на Марсе полосатый камень Фото: NASA

Во время движения специалисты миссии заметили удивительный камень с интересной структурой. Команда запланировала мультиспектральное наблюдение с помощью камеры Mastcam-Z, чтобы рассмотреть объект поближе, прежде чем продолжить движение.

Впоследствии ученые поняли, что объект очень необычный: диаметром около 20 см с рисунком из черных и белых полос.

Научная группа миссии считает, что этот камень имеет структуру, не похожую ни на другую, обнаруженную в кратере Езеро или даже на всем Марсе. Знания о структуре пока ограничены, но, вероятно, в ее создании участвовали магматические или метаморфические процессы.

Камень отличается от окружающей рыхлой породы, что может указывать на то, что он прибыл сюда из другого региона. Может быть, он скатился с холма.

Напомним, ученые сообщили, что у Земли когда-то были собственные кольца, как у Сатурна. Наличие такого уникального объекта повлекло за собой хаос на поверхности планеты.

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