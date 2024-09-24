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Марсохід Perseverance помітив незвичайний смугастий камінь на Марсі

Марсохід Perseverance помітив незвичайний смугастий камінь на Марсі

Perseverance знайшов на Марсі смугастий камінь Фото: NASA

Користувачі Мережі відразу ж почали пропонувати пояснення тому, що це може бути за "камінь-зебра".

Марсохід Perseverance, розроблений для дослідження кратера Єзеро на Марсі в рамках експедиції НАСА "Марс-2020" помітив чорно-білу смугасту скелю, яку раніше не бачили на поверхні планети.

Про це пише Phys.org.

"Минув місяць відтоді, як марсохід почав підйом крутими схилами, що ведуть до краю кратера, у пошуках стародавніх каменів, які могли б розповісти вченим про минуле Марса. Це досить складний підйом, але останнім часом Perseverance рухається швидше, оскільки підібрався до більш рівної ділянки", - йдеться у повідомленні.

Perseverance знайшов на Марсі смугастий камінь Фото: NASA / ©
Perseverance знайшов на Марсі смугастий камінь Фото: NASA

Під час руху фахівці місії помітили дивний камінь з цікавою структурою. Команда запланувала мультиспектральне спостереження за допомогою камери Mastcam-Z, щоб роздивитися об'єкт ближче, перш ніж продовжити рух.

Згодом вчені зрозуміли, що об'єкт дуже незвичайний: діаметром близько 20 см, із малюнком з чорних та білих смуг.

Наукова група місії вважає, що цей камінь має структуру, не схожу на жодну іншу, виявлену в кратері Єзеро або навіть на всьому Марсі. Знання про структуру поки що обмежені, але, ймовірно, у її створенні брали участь магматичні чи метаморфічні процеси.

Камінь відрізняється від оточуючої пухкої породи, що може вказувати на те, що він прибув сюди з іншого регіону. Можливо, він скотився з пагорба.

Нагадаємо, вчені повідомили, що у Землі колись були власні кільця, як у Сатурна. Наявність такого унікального об'єкта спричинила хаос на поверхні планети.

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