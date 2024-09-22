"План Победы" Зеленского: что ждет Украину, если Байден скажет "нет"

Зеленский планирует представить "план победы" Байдену. Что будет, если США не поддержат инициативу?

Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить "План Победы" на встрече с лидером США Джо Байденом и рассчитывает на его одобрение. Однако, если Байден отвергнет этот план, у Украины еще остается "план Б".

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The New Yorker.

"Украина уже много лет живет по плану Б. План А был предложен до начала полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины разными видами вооружений", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас он предлагает "новый план А" – план по укреплению Украины.

"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия — это желание обеих сторон", то прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что "План Победы" разработан в первую очередь с учетом поддержки Байдена.

"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если же он откажется — что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это грустно... Это ужасная мыслье. Это означает, что Байден не хочет заканчивать" войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну – невозможную, изнуряющую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", – отметил Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что в такой ситуации не будет обвинять Байдена ни в чем, поскольку признает его огромную заслугу в поддержке Украины.

"Мы признаем огромную заслугу Байдена в этом отношении. Этот шаг уже стал исторической победой", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые аспекты "Плана Победы" Украины. Он подчеркнул, что "это важно сделать сейчас, когда официальные лица, поддерживающие Украину, занимают свои должности".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.