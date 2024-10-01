Атака РФ по рынку в Херсоне: 2 октября объявлено днем траура

В результате ракетной атаки в Херсоне погибли шесть человек
В Херсоне 2 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ракетной атаки по городу оккупационной армии РФ, которая произошла во вторник, 1 октября.
Об этом рассказал председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Сегодня утром оккупанты коварно и жестоко оборвали жизни шести пожилых херсонцев, которые пришли на рынок за покупками. Почтим память невинно убитых российскими террористами", — написал он.
Прокудин выразил соболезнования погибшим и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, утром российские кафиры ударили по рынку в Херсоне.
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