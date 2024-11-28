Ракетна атака 28 листопада: Херсон знеструмлено

У місті також перебої з водою.

Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлено.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою.Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - написав він.

Яка ситуація в регіоні

Російські війська упродовж доби били по критичній та соціальній інфраструктурі 11 населених пунктів Херсонської області, обстрілювали житлові квартали.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гаражі та автомобілі. Одна людина загинула, ще 14 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ОВА, армія РФ минулої доби обстріляла Берислав, Антонівку, Золоту Балку, Станіслав, Веселе, Білозерку, Милове, Дудчани, Зміївку, Комишани та Херсон.

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