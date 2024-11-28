У РФ скаржаться на масований наліт БпЛА у Краснодарському краї

В Міноборони України поки не коментували атаку.

В ніч з 27 на 28 листопада ударні безпілотники атакували Слов’янськ-на-Кубані та хутір Чигрин у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив Губернатор регіону Вєніамін Кондратьєв.

"У Слов'янську-на-Кубані уламки БПЛА впали у двір приватного домоволодіння, у приміщенні розбиті вікна. На жаль, постраждала господарка будинку. Медики надали їй допомогу, від госпіталізації жінка відмовилась. Також в одному із дворів пошкоджено автомобіль", – написав Кондратьєв.

За інформацією Губернатора, у хуторі Чигрина Червоноармійського району уламками безпілотника пошкоджено будинок. Загиблих та постраждалих немає. На місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби.

"Глави районів повідомляють про ситуацію. Дав доручення у найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків", – додав він.

Нагадаємо, що від ранку 28 листопада армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, у Росії є ресурс на подібні комбіновані атаки до кінця зими.