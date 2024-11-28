Росіяни накрили Харків ракетами: лунають вибухи 

Сьогодні у Харкові було чутно вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. За можливості перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти.

Читайте також: