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Росіяни накрили Харків ракетами: лунають вибухи 

Росіяни накрили Харків ракетами: лунають вибухи 

Фото: Associated Press

Окупанти зрання обстрілюють місто.

Сьогодні у Харкові було чутно вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. За можливості перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. 

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти.

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