Росіяни накрили Харків ракетами: лунають вибухи 

Окупанти зрання обстрілюють місто.
Сьогодні у Харкові було чутно вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. За можливості перебувайте у безпечних місцях", - написав він.
За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.
Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
Нагадаємо, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти.
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