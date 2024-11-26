На Рівненщині сталися вибухи: росіяни атакували область

Під час повітряної тривоги, яка тривала у Рівненській області від 02:39 до 04:48, спрацювали сили протиповітряної оборони. Було знищено російські дрони.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Завдяки професійним діям повітряних сил вдалося збити цілі ворога. Попередньо, люди та інфраструктура не постраждали", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ потужно атакувала Київ дронами. На столицю безпілотники заходили хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків.

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