Відключення світла 26 листопада: в "Укренерго" повідомили про графіки

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В Україні у вівторок, 26 листопада, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну чергу відключень.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго".
Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 7:00 – 10:00 - одна черга відключень,
- 14:00 – 21:00 - одна черга відключень.
Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про
графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.
"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.