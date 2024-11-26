Відключення світла 26 листопада: в "Укренерго" повідомили про графіки

В Україні у вівторок, 26 листопада, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну чергу відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 10:00 - одна черга відключень,

- одна черга відключень, 14:00 – 21:00 - одна черга відключень.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про

графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.