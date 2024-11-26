Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: подробиці

В регіоні було знищено шість БпЛА.

Вночі проти 26 листопада в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога" в межах області знищено шість ворожих БПЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, наразі інформація щодо загиблих, травмованих та руйнувань не надходила.

Як повідомлялося, цієї ночі у Тернополі сталися гучні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

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