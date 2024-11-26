Росіяни вдарили "Шахедами" по Тернополю: які наслідки

Вночі проти 26 листопада росіяни вдарили безпілотниками по Тернополю. Сталося з влучання ворожого БпЛА та було пошкоджено електроінфраструктуру.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міськради.

У місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням. Через відсутність електрики тролейбусний рух зупинено. Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, а на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту

Тим часом "Тернопільводоканал" забезпечує централізоване водопостачання. Воно скоро відновиться в усіх будинках. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їхню робота підтримуватимуть генераторами.

У мерії наголошують, що школи та дитячі садки працюють у звичайному режимі. Ті заклади, де немає централізовано го електропостачання, працюватимуть від генераторів.