Россияне ударили "Шахедами" по Тернополю: какие последствия

В городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Ночью против 26 ноября россияне ударили беспилотниками по Тернополю. Произошло попадание вражеского БПЛА и была повреждена электроинфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского горсовета.

В городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. Из-за отсутствия электричества троллейбусное движение остановлено. Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, а на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта. Кроме того, в многоквартирных домах лифты не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения.

Тем временем "Тернопольводоканал" обеспечивает централизованное водоснабжение. Оно скоро восстановится во всех домах. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа будет поддерживаться генераторами.

В мэрии подчеркивают, что школы и детские сады работают в обычном режиме. Те заведения, где нет централизованного электроснабжения, будут работать от генераторов.

Между тем городской голова Сергей Надал сообщил, что в результате российских обстрелов возникли серьезные повреждения.В Тернополе самая плохая ситуация за все время войны.По его словам, пока неизвестно, когда будет возобновлено электроснабжение в областном центре.

Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В регионе сработали силы ПВО.

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