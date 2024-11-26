Втрати Росії станом на 26 листопада: Генштаб оновив дані

Знищено багато російської техніки.
Станом на ранок 26 листопада 2024- го ЗСУ знищили 733 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб,
- танків ‒ 9435 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од,
- артилерійських систем – 20806 (+19) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2765 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од,
- спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).
Нагадаємо, видання The New York Times писало про те, що російська армія зазнає втрат, але щодня поповнюється. У жовтні кількість убитих і поранених російських військових стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.
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