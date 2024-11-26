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Втрати Росії станом на 26 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 26 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на 26 листопада знищено майже 734 тисячі окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено багато російської техніки.

Станом на ранок 26 листопада 2024- го ЗСУ знищили 733 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб,
  • танків ‒ 9435 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20806 (+19) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
  • крилаті ракети  ‒ 2765 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).

Нагадаємо, видання The New York Times писало про те, що російська армія зазнає втрат, але щодня поповнюється.  У жовтні кількість убитих і поранених російських військових стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.

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