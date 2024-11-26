Втрати Росії станом на 26 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 26 листопада 2024- го ЗСУ знищили 733 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб,

танків ‒ 9435 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од,

артилерійських систем – 20806 (+19) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),

крилаті ракети ‒ 2765 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од,

спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).

Нагадаємо, видання The New York Times писало про те, що російська армія зазнає втрат, але щодня поповнюється. У жовтні кількість убитих і поранених російських військових стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.

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