В ГУР назвали головну мету путінської армії до кінця зими

Три роки вже триває так звана російська "сво".

Головним завданням путінської армії на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти мають стратегічну мету - повний контроль території України.

Про це заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє "Укрінформ".

"Взимку буде три роки так званої "сво". Завдання "сво" було яке? "Звільнення" Донецької та Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР наголошує, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів - "перегрупування з одного району бойових дій до іншого".

"Раз - і перекинули до Курської області. Зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу", - пояснив Скібіцький.

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