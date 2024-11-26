Бійці ССО влаштували блискучу атаку на позиції ворога на Курщині (відео)

Було ліквідовано двох російських військовослужбовців.

Українські бійці ССО здійснили блискучий наліт на позиції російських військ у Курській області, і зняли все на відео.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Сил спецоперацій.

"Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області. Та успішно ліквідували двох військовослужбовців рф", – йдеться в заяві ССО.

Там також опублікували відео, на якому зафіксовані удари по ворогу.

Бійці ССО атакували на позиції ворога в Курській області

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що на Курщині 50 тис. російських військ готують атаку проти 20 тис. українських захисників. Бригади ЗСУ готуються до "масового" бою.

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