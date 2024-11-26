Бійці ССО влаштували блискучу атаку на позиції ворога на Курщині (відео)

Було ліквідовано двох російських військовослужбовців.
Українські бійці ССО здійснили блискучий наліт на позиції російських військ у Курській області, і зняли все на відео.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Сил спецоперацій.
"Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області. Та успішно ліквідували двох військовослужбовців рф", – йдеться в заяві ССО.
Там також опублікували відео, на якому зафіксовані удари по ворогу.
Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що на Курщині 50 тис. російських військ готують атаку проти 20 тис. українських захисників. Бригади ЗСУ готуються до "масового" бою.
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