Курс валют в Україні: скільки днів залишилось до девальвації гривні

На валютному ринку України знову тиша. До стабільного майже сто днів курсу долара на минулому тижні додалась стабільність євро, який дешевшав понад два місяці. Та навіть не фахівцям в економіці очевидно: в умовах війни і тяжких втрат у інфраструктурі України курс гривні до долара не може бути незмінним нескінченно довго, настане час, коли гривня, на жаль, почне дешевшати.

Експерти сайту ТСН.ua дали прогноз, коли може розпочатися девальвація гривні, чого очікувати від курсу як долара, так і євро на поточному тижні, як найкраще використати час стабільності для збереження і примноження заощаджень. Про це читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (25 листопада – 1 грудня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, з 19 по 24 листопада середній курс продажу готівкового долара коливався у межах п’яти копійок як у продажу так і в купівлі. Це відповідно від 41,63 до 41,68 грн/долар та від 41,10 до 41,15 грн/долар. За тиждень долар подорожчав у середньому на 1 коп. як у продажу, так і в купівлі, тобто у межах статистичної похибки.

На минулому тижні найнижча ціна продажу долара була 41,50 грн/долар (+5 коп. за тиждень), найвища – 41,80 грн/долар (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (+3 коп. за тиждень).

Курс євро стабілізувався на три дні, однак у четвер, 21 листопада, поновився низхідний тренд. До неділі, 24 листопада, євровалюта подешевшала до 43,91 грн/євро у продажу, і до 43,17 у купівлі. За минулий тиждень євро знецінився ще 28 коп. у продажу, і на 30 коп. у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара знизився у понеділок, 18 листопада, на 7 коп. у продажу, до 41,60 грн/долар і на 3 коп. у купівлі, до 41,57 грн/долар. Він залишався незмінним до кінця тижня, коливання склали 2-3 коп. вгору-вниз. На неділю, 24 листопада, курси були відповідно 41,64 і 41,54 грн/долар.

Євро у понеділок, 18 листопада, подорожчав у продажу до 44,60 грн/євро (+16 коп.) і до 44,06 у купівлі (+5 коп.). Та з вівторка поновився низхідний тренд, і до кінця тижня євровалюта втратила все здобуте: 43,68 грн/євро у продажу (-92 коп.) і 43,55 у купівлі (-56 коп.). Тобто, на відміну від офіційного ринку, на нелегальному ринку євро продовжив дешевшати.

Нацбанк протягом минулого тижня міняв курс гривні до долара вгору-вниз у межах 15 коп., від 41,25 до 41,37 грн. Євровалюта повільно дешевшала, вона втратила ще 18 коп.: було 43,65 грн/євро, стало 43,47.

На понеділок, 25 листопада, регулятор встановив офіційний курс 41,32 грн/долар (+4 коп. за тиждень) і 42,99 грн/євро (-66 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,06 до 1,04 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що на минулому тижні коливань курсу долара не було завдяки суто економічним факторам: наприкінці місяця збільшилась пропозиція валюти на міжбанківському ринку, бо бізнес-структурам була потрібна гривня для здійснення податкових платежів до бюджету.

"У минулі понеділок та вівторок пропозиція на міжбанку навіть перевищувала попит, надалі встановилась динамічна рівновага, – аналізує Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку темпи попиту на валюту знижуються. Купівля валюти населенням низька, а продаж її зростає, припускаю, що через похолодання і відключення струму гривнева готівка громадян витрачається на купівлю енергообладнання".

Чого очікувати від курсу валют наступного тижня

Прогнози експертів щодо початку помітної девальвації гривні протилежні: від "ось-ось станеться" до "поки не варто очікувати". Однак усі троє сходяться в тому, що на поточному тижні курс готівкового долара буде в рамках наявного коридора, тобто від 41,50 до 41,80 грн/долар у продажу і від 41 до 41,20 у купівлі. Також фахівці вважають, що подальше подешевшання євро припинилось і паритету між ним та доларом у найближчий час не буде.

Андрій Шевчишин найбільш песимістичний: на його думку, Нацбанк почне відпускати курс гривні на початку грудня.

"Девальваційні очікування не зменшуються, але Нацбанк – це, образно кажучи, могутній боєць на фінансовому "рингу", який може контролювати ситуацію нескінченно довго. Та на минулому тижні НБУ змінив деякі вимоги в частині валютного регулювання для банків і бізнесу, це наводить на думку, що невдовзі, вже через 7-10 днів може початися девальвація гривні. Грудень – найбільш витратний місяць по бюджетних видатках, і чим дешевша гривня, тим вигідніше конвертувати у неї зарубіжну фінансову допомогу. Конкретно – курс долара може швидко дійти до 42 грн і перевищити цей рівень".

Олег Пендзин дав більше часу нинішньому періоду стабільності курсу – він вважає, що девальвація гривні можлива не раніше середини грудня: "Девальвація буде незначною, офіційний курс НБУ 15-20 грудня підійде до 42 грн/долар і, можливо, перевищить його. На готівковому ринку складеться ситуація, коли курс продажу піде вгору, понад 42 грн за долар, а курс купівлі валюти банками піде вниз через збільшення її пропозиції. Бо, незважаючи на війну, люди відзначатимуть Різдво і Новий рік і витратять якусь частину валютних заощаджень".

Андрій Забловський критично ставиться до прогнозів щодо помітної девальвації гривні найближчим часом. Експерт вважає, що завдяки достатній фінансовій допомозі з-за кордону, нема, як і раніше, фундаментальних чинників, аби порушувати існуючу рівновагу між курсом і можливістю для бізнес-структур працювати, не підвищуючи ціни на свою продукцію.

"У грудні Нацбанк продовжить тримати курс долара на нинішньому рівні, припиняючи можливі спекулятивні спроби розхитати курс. На січень, тим більше на наступний рік давати аргументовані прогнози поки складно", – підсумував Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин пропонує використати час стабільності долара для купівлі готівкової валюти за умови її тривалого зберігання – рік і більше.

"Згоден, що валютна готівка "під матрацом" приносить дохід лише у випадку, коли долар значно дорожчає, - визнав Шевчишин. – Ще один мінус – необхідність забезпечити її надійне зберігання на випадок крадіжки. Тому багато українців купують долари і тримають їх на валютних депозитах у банку, незважаючи на мізерні відсотки – 1% річних. Наразі обсяг валютних вкладів уже перевищив обсяг гривневих – 53% проти 47%. Але незаперечна перевага "кеша" в тому, що долари або євро завжди під рукою".

Олег Пендзин упевнений, що й надалі залишається можливість заробляти на гривні: це банківські депозити терміном не довше шести місяців і гривневі ОВДП терміном дії 3-6 місяців.

"Для мене індикатором є достатність обсягів зарубіжної фінансової допомоги Україні, – пояснив Олег Пендзин. – Якби не було чіткого розуміння того, як буде фінансуватися наша економіка у 2025 році, я переходив би з гривні в долар. Але, після того як з’явилась інформація від наших партнерів про те, що коштів буде надано достатньо, можна ще принаймні півроку використовувати гривню як вигідний інструмент для інвестицій".

Експерт підрахував: навіть якщо курс долара через півроку досягне 43 грн, це за рахунок його зростання дасть дохідність близько 7% річних, тобто вдвічі менше, ніж від гривневих ОВДП і в 1,5 рази менше ніж від гривневих депозитів.

Андрій Забловський говорить, що найневигідніше зараз – це купити валюту і покласти її "під матрац". Експерт упевнений, що гроші повинні працювати і приносити прибуток: це можуть бути короткострокові гривневі депозити, валютні депозити і ОВДП.

Поради щодо продажу валюти знову змінились. Якщо тиждень тому експерти не виключали можливості продажу євро, який стрімко дешевшав, то тепер продавати будь-яку валюту без крайньої необхідності знову, на їхню думку, недоцільно.

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