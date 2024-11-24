Курс валют в Украине: сколько дней осталось до девальвации гривны

На валютном рынке Украины снова тишина. К стабильному почти сто дня курсу доллара на прошлой неделе добавилась стабильность евро, который дешевел более двух месяцев. И даже не специалистам в экономике очевидно: в условиях войны и тяжелых потерь в инфраструктуре Украины курс гривны к доллару не может быть неизменным бесконечно долго, придет время, когда гривна, к сожалению, начнет дешеветь.

Эксперты сайта ТСН.ua дали прогноз, когда может начаться девальвация гривны, чего ожидать от курса как доллара, так и евро на текущей неделе, как лучше использовать время стабильности для сохранения и приумножения сбережений. Об этом читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса текущей недели (25 ноября – 1 декабря);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, с 19 по 24 ноября средний курс продажи наличного доллара колебался в пределах пяти копеек как в продаже, так и в покупке. Это соответственно от 41,63 до 41,68 грн/доллар и от 41,10 до 41,15 грн/доллар. За неделю доллар подорожал в среднем на 1 коп. как в продаже, так и в покупке, то есть в пределах статистической погрешности.

На прошлой неделе самая низкая цена продажи доллара была 41,50 грн/доллар (+5 коп. в неделю), самая высокая – 41,80 грн/доллар (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,45 грн (+3 коп. в неделю).

Курс евро стабилизировался на три дня, однако в четверг, 21 ноября, возобновился нисходящий тренд. К воскресенью, 24 ноября, евровалюта подешевела до 43,91 грн/евро в продаже и до 43,17 в покупке. За прошлую неделю евро обесценился еще 28 коп. в продаже и на 30 коп. в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара снизился в понедельник, 18 ноября, на 7 коп. в продаже, до 41,60 грн/доллар и на 3 коп. по покупке, до 41,57 грн/доллар. Он оставался неизменным до конца недели, колебания составили 2-3 коп. вверх-вниз. На воскресенье, 24 ноября, курсы были соответственно 41,64 и 41,54 грн/доллар.

Евро в понедельник, 18 ноября, подорожал в продаже до 44,60 грн/евро (+16 коп.) и до 44,06 в покупке (+5 коп.). Но со вторника возобновился нисходящий тренд, и к концу недели евровалюта потеряла все добытое: 43,68 грн/евро в продаже (-92 коп.) и 43,55 в покупке (-56 коп.). То есть, в отличие от официального рынка, на нелегальном рынке евро продолжил дешеветь.

Нацбанк в течение прошлой недели менял курс гривны к доллару вверх-вниз в пределах 15 коп., от 41,25 до 41,37 грн. Евровалюта медленно дешевела, потеряла еще 18 коп.: было 43,65 грн/евро, стало 43,47.

На понедельник, 25 ноября, регулятор установил официальный курс 41,32 грн/доллар (+4 коп. в неделю) и 42,99 грн/евро (-66 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,06 до 1,04 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что на прошлой неделе колебаний курса доллара не было благодаря сугубо экономическим факторам: в конце месяца увеличилось предложение валюты на межбанковском рынке, потому что бизнес-структурам требовалась гривна для осуществления налоговых платежей в бюджет.

"В минувшие понедельник и вторник предложение на межбанке даже превышало спрос, в дальнейшем установилось динамическое равновесие, – анализирует Андрей Шевчишин. – На наличном рынке темпы спроса на валюту снижаются. Покупка валюты населением низкая, а продажа ее растет, предполагаю, что из-за похолодания и отключения тока гривневая наличность граждан тратится на покупку энергооборудования".

Чего ждать от курса валют на следующей неделе

Прогнозы экспертов относительно начала заметной девальвации гривни противоположны: от "вот-вот произойдет" до "пока не стоит ждать". Однако все трое сходятся в том, что на текущей неделе курс наличного доллара будет в рамках существующего коридора, то есть от 41,50 до 41,80 грн/доллар в продаже и от 41 до 41,20 в покупке. Также специалисты считают, что дальнейшее удешевление евро прекратилось и паритета между ним и долларом в ближайшее время не будет.

Андрей Шевчишин наиболее пессимистичен: по его мнению, Нацбанк начнет отпускать курс гривны в начале декабря.

"Девальвационные ожидания не уменьшаются, но Нацбанк – это, образно говоря, могучий боец на финансовом "ринге", который может контролировать ситуацию бесконечно долго. Но на прошлой неделе НБУ изменил некоторые требования в части валютного регулирования для банков и бизнеса, это приводит к мнению, что вскоре, уже через 7-10 дней может начаться девальвация гривны. Чем дешевле гривна, тем выгоднее конвертировать в нее зарубежную финансовую помощь. Конкретно – курс доллара может быстро дойти до 42 грн и превысить этот уровень”.

Олег Пендзин дал больше времени нынешнему периоду стабильности курса – он считает, что девальвация гривны возможна не раньше середины декабря: "Девальвация будет незначительной, официальный курс НБУ 15-20 декабря подойдет к 42 грн/доллар и, возможно, превысит его. На наличном рынке сложится ситуация, когда курс продажи пойдет вверх, свыше 42 грн за доллар, а курс покупки валюты банками пойдет вниз из-за увеличения ее предложения, потому что, несмотря на войну, люди будут отмечать Рождество и Новый год и потратят какую-то часть валютных сбережений".

Андрей Забловский критично относится к прогнозам относительно заметной девальвации гривны в ближайшее время. Эксперт считает, что благодаря достаточной финансовой помощи из-за границы, по-прежнему нет фундаментальных факторов, чтобы нарушать существующее равновесие между курсом и возможностью для бизнес-структур работать, не повышая цены на свою продукцию.

"В декабре Нацбанк продолжит держать курс доллара на нынешнем уровне, прекращая возможные спекулятивные попытки расшатать курс. На январь, тем более, на следующий год давать аргументированные прогнозы пока сложно", — подытожил Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин предлагает использовать время стабильности доллара для покупки наличной валюты при ее длительном хранении – год и более.

"Согласен, что валютная наличность "под матрасом" приносит доход только в случае, когда доллар значительно дорожает, — признал Шевчишин. — Еще один минус — необходимость обеспечить его надежное хранение на случай кражи. Поэтому многие украинцы покупают доллары и держат их на валютных депозитах в банке, несмотря на мизерные проценты – 1% годовых. Но неоспоримое преимущество "кэша" в том, что доллары или евро всегда под рукой".

Олег Пендзин уверен, что и дальше остается возможность зарабатывать на гривне: это банковские депозиты сроком не дольше шести месяцев и гривневые ОВГЗ сроком действия 3-6 месяцев.

"Для меня индикатором является достаточность объемов зарубежной финансовой помощи Украине, – пояснил Олег Пендзин. – Если бы не было четкого понимания того, как будет финансироваться наша экономика в 2025 году, я бы переходил с гривны в доллар. Но, после того как появилась информация от наших партнеров о том, что средств будет предоставлено достаточно, можно еще по крайней мере полгода использовать гривну как выгодный инструмент для инвестиций".

Эксперт подсчитал: даже если курс доллара через полгода достигнет 43 грн, это за счет его роста даст доходность около 7% годовых, то есть вдвое меньше, чем от гривневых ОВГЗ и в 1,5 раза меньше гривневых депозитов.

Андрей Забловский говорит, что самое не выгодное сейчас – это купить валюту и положить ее "под матрас". Эксперт уверен, что деньги должны работать и приносить прибыль: это могут быть краткосрочные гривневые депозиты, валютные депозиты и ОВГЗ.

Советы по продаже валюты снова изменились. Если неделю назад эксперты не исключали возможности продажи евро, который стремительно дешевел, то теперь продавать любую валюту без крайней необходимости снова, по их мнению, нецелесообразно.

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