Які системи ППО можуть перехоплювати "Орєшнік": експерт назвав варіанти

У світі існує близько 7 систем ППО, які можуть перехоплювати балістичні ракети "Орєшнік", яку застосували під час атаки на Дніпро.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ.

За його словами, росіяни брешуть, коли заявляють про неможливість збиття "Орєшніка".

"У ствіті близько 7 систем ППО, які можуть перехоплювати даний тип ракети. Слід зауважити, що 2 системи, які може активно використовувати Україна – це мобільні системи THAAD або ізраїльська система Arrow. Всі інші системи стаціонарні й в умовах війни з Росією Україні недоцільно їх використовувати, адже ми бачимо, що РФ вишукує наші Patriot", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що застосування балістичних ракет середньої дальності для ударів по Україні є “типовим шантажем” країн Заходу з боку президента держави-агресорки Володимира Путіна.