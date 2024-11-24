Прогноз погоди на грудень в Україні: чи будуть люті морози

Cьогодні, 24 листопада, прогнозується мінлива погода, подекуди навіть засніжить. Також очікуються різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер. Однак, стійких морозів синоптики не обіцяють.

Чи побачать українці на стовпчиках термометру мінус вже у неділю 24 листопада та чи буде морозним перший місяць зими в Україні – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Синоптична картина

Під впливом області низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу, в Україні прогнозується мінлива погода. Очікуються різкі коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер, місцями до 17 - 22 м/с. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву.

Погода на 24 листопада

У неділю в більшості регіонів України очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях ймовірні невеликий мокрий сніг і дощ. На більшій частині території країни термометри покажуть близько 0 °С, лише на півдні та в Запорізькій області — +4…+6 °С.

На заході країни - невеликі нічні морози: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях очікується до -4…-6 °С. У Карпатах 24 листопада буде без опадів, із температурою вночі 7–12° морозу, вдень 1–6° морозу.

У Києві та області 24 листопада прогнозується хмарна погода, опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. У Києві температура вночі та вдень буде близько 0° (вночі 24 листопада 2–4° морозу), в області – від 3° морозу до 2° тепла (вночі 24 листопада 0–5° морозу).

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла про те, що погода в Україні почне змінюватись від середини тижня. До нашої країни насувається похолодання, що також принесе із собою опади – сніг поступово накриватиме регіони.

За її словами, у неділю 24 листопада у більшості областей України очікується сильний вітер, однак буде сухо. Лише на сході затримаються опади.

А от у Карпатах вже спостерігаються рясні снігопади, хуртовини та поривчастий вітер.

Аномальний грудень

Водночас українців здивували прогнозом на перший місяць зими. Несподівані подробиці погоди, яка чекає на всіх нас в останній місяць 2024 року, розкрила синоптикиня Віра Балабух. Вона зазначила, що грудень поточного року буде аномально теплим навіть у порівнянні з минулою зимою, коли більшу частину часу спостерігалися високі температури. Попри те, що періоди сильних холодів не оминуть більшість областей України, вони будуть короткими.

"Один із холодних періодів очікується вже у грудні. Помітне похолодання прийде від 12 числа. Найхолодніше в цей період буде на півночі та заході", - уточнила вона.

Вона також зазначає, що загалом грудень цього року буде теплішим, у порівнянні з попереднім. Середньодобова температура буде на рівні близько нуля з незначними нічними заморозками. Вдень повітря прогріватиметься до +1...+5 градусів.

Між тим метеорологиня зауважила, що від 7 до 10 грудня в країні очікується значне потепління, коли температура повітря підніметься до +8 градусів.

Загалом синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що у деяких регіонах українцям варто готуватися до складних погодних умов. Більше про це читайте у новині.

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