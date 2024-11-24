Прогноз погоды на декабрь в Украине: будут ли сильные морозы

Сегодня, 24 ноября, прогнозируется переменная погода, иногда даже заснежит. Также ожидаются резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер. Однако стойких морозов синоптики не обещают.

Увидят ли украинцы на столбиках термометра минус уже в воскресенье 24 ноября и будет ли морозным первый месяц зимы в Украине – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Синоптическая картина

Под влиянием области низкого давления и активных атмосферных фронтов с юго-запада в Украине прогнозируется переменная погода. Ожидаются резкие колебания атмосферного давления, а также порывистый ветер. Пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также усилится ветер, местами до 17 – 22 м/с. В северных и западных областях на дорогах сформируется гололед, а также произойдет временное образование снежного покрова.

Погода на 24 ноября

В воскресенье в большинстве регионов Украины облачно с прояснениями и без осадков. Только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны небольшой мокрый снег и дождь. На большей части территории термометры покажут около 0 °С, только на юге и в Запорожской области — +4…+6 °С.

На западе страны небольшие ночные морозы: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидается до -4…-6 °С. В Карпатах 24 ноября без осадков, с температурой ночью 7–12° мороза, днем 1–6° мороза.

В Киеве и области 24 ноября ожидается облачная погода, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. В Киеве температура ночью и днем будет около 0° (ночью 24 ноября 2–4° мороза), в области – от 3° мороза до 2° тепла (ночью 24 ноября 0–5° мороза).

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться с середины недели. В нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет постепенно накрывать регионы.

По ее словам, в воскресенье, 24 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, однако будет сухо. Лишь на востоке задержатся осадки.

А вот в Карпатах уже наблюдаются обильные снегопады, метели и порывистый ветер.

Аномальный декабрь

В то же время украинцев удивили прогнозом на первый месяц зимы. Неожиданные подробности погоды, которая ждет всех нас в последний месяц 2024 года, раскрыла синоптик Вера Балабух. Она отметила, что декабрь текущего года будет аномально теплым даже по сравнению с прошлой зимой, когда большую часть времени отмечали высокие температуры. Несмотря на то, что периоды сильных холодов не обойдут большинство областей Украины, они будут короткими.

"Один из холодных периодов ожидается уже в декабре. Заметное похолодание придет с 12 числа. Холоднее всего в этот период будет на севере и западе", — уточнила она.

Она также отмечает, что в целом декабрь этого года будет теплее по сравнению с предыдущим. Среднесуточная температура будет на уровне около нуля с незначительными ночными заморозками. Днем воздух будет прогреваться до +1...+5 градусов.

Между тем метеоролог отметила, что с 7 по 10 декабря в стране ожидается значительное потепление, когда температура воздуха поднимется до +8 градусов.

В общем, синоптики отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, колеблется в пределах от +5 до -5 градусов.

Напомним, синоптики предупреждают, что в некоторых регионах украинцам следует готовиться к сложным погодным условиям. Больше об этом читайте в новости.

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