Первый снег: какой будет погода в Украине в ближайшее время

В Украину идет первое серьезное похолодание, в процессе которого дожди перейдут в сильные снегопады.

В четверг 21 ноября в столице Украины выпал первый снег. Присыпало также Одесскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области. Спецтехника коммунальщиков работала на дорогах с ночи. Не обошлось и без дорожного коллапса. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, снегопады и морозы.

О том, как встретили украинцы первый снег и какой будет погода в Украине в ближайшее время, рассказала Виктория Панченко в эксклюзиве TSN.UA.

В Киеве заснежило

Утро 21 ноября для киевлян началось не только воздушной тревогой, но и радостью от первого снега. В Сети жители столицы начали делиться фото и видео столичной зимней сказки.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украину идет первое серьезное похолодание, во время которого дожди перейдут в сильные снегопады.

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Столичным коммунальщикам прибавилось работы. По сообщению местных властей, все магистральные дороги обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

“По прогнозам, сегодня, 21 ноября, в столице облачно, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. К обработке покрытия жидкими хлоридами задействовано 124 единицы спецтехники. Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток”, — говорится в сообщении столичных властей.

Конечно, без пробок на дорогах и коллапса в столичной подземке не обошлось. В метро приходилось долго ждать поездов, а желающих ехать становилось все больше.

В этом году столичные коммунальщики подготовили 553 единицы спецтехники, которая будет расчищать дороги и тротуары от снега. Также будут использовать противогололедные средства. Для этого в запасе столицы более 31 тысяч тонн соли и более 40 тысяч тонн песка.

Предупреждение ГСЧС

Тем временем в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах.

“В столице и области ночью 21 ноября синоптики прогнозируют значительный дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица – I уровень опасности. По всей Украине, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра 17-22 м/с. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью сильный дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем дождь. В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Будьте осторожны! Если есть возможность – отложите поездки, позаботьтесь о себе”, — говорится в сообщении.

Первый снег в Киеве в разные годы

За последние пять лет киевляне радовались первому снегу почти в одно и то же время.

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И в 2024 году, и в прошлом 2023 году — снег выпал 21 ноября. В прошлом году осадки в виде снега начались ночью, а утром улицы были покрыты белым ковром.

В 2022 году — в столице заснежило 17 ноября. Из-за нулевой температуры, кроме снежного покрова, на дорогах появилась гололедица.

В 2021 году — снег выпал впервые 23 ноября, его было немного.

В 2020-м — впервые выпал снег снова 17 ноября. В этот день ухудшилась погода, а температура воздуха опустилась до 0 градусов.

Снег накрыл Украину

21 ноября присыпало снегом также Одесскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области.

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица. Нужно "переобуть" свои автомобили тем, кто еще не сделал этого.

Кроме того, в Одессе ночью был сильный шторм. Утром пошел дождь, кое-где с мокрым снегом.

Температурные качели

Осень приближается к своему пику, и погодные условия требуют особого внимания и осторожности.

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Об этом говорила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха. Она рассказала, что на этой неделе будут проходить динамические процессы, температуры будут колебаться и отличаться по областям.

Сложные погодные условия, сложившиеся 21 ноября почти по всей Украине, в конце рабочей недели охватят все области.

По прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра", погода в пятницу будет облачной по всей Украине. Осадки в виде снега, дождя и мокрого снега охватят большую часть страны. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день будет -6 градусов, самая высокая дневная — +12 градусов.

В западных областях облачно, местами умеренный снег. Средняя ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная +4...+6 градусов.

облачно, местами умеренный снег. Средняя ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная +4...+6 градусов. В северных областях облачно, умеренный снег. Ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная -1...+1 градус.

облачно, умеренный снег. Ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная -1...+1 градус. В центральных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная +2...+4 градуса.

облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная +2...+4 градуса. В южных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +8…+10 градусов.

пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +8…+10 градусов. В восточных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +4…+5 градусов.

пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +4…+5 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +3...+1 градус, дневная +8...+10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко также сделала прогноз погоды на 22 ноября и удивила особенностью завтрашнего дня.

“22 ноября снег, дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге без осадков. Особенность завтрашнего дня – сильный ветер!! Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0+4 тепла, на юге +4...+9 градусов. В Киеве 22 ноября снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. Сильный ветер! Ночью 0...-2 градуса, днем +4 градуса. Берегите ноги, головы, себя и друг друга! "Разом нас багато — нас не подолати!” – написала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "УРА! В КИЕВЕ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ! Замело и другие города! Эти кадры впечатляют!"

Напомним, во многих областях Украины в течение недели резко снизится температура воздуха.

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