Экс-жена Бена Аффлека обиделась на Дженнифер Лопес и отказалась с ней общаться

Бывшая жена голливудского актера Бена Аффлека обиделась на американскую певицу Дженнифер Лопес и отказалась с ней общаться.

Как утверждает инсайдер Daily Mail, между ними начался конфликт из-за развода исполнительницы с артистом. Дело в том, что Лопес якобы просила бывшую Аффлека – актрису Дженнифер Гарнер – помочь спасти их брак за несколько месяцев до развода.

Гарнер согласилась и давала разные советы. Однако сейчас она "чувствует себя использованной". Актриса решила дистанцироваться от Джей Ло и прекратить их общение, за исключением того, если это не касается детей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Джен больше не хочет общаться с Джей Ло, если это не касается детей. Ее друзья считают, что она не должна была настолько вовлекаться в помощь Джей Ло, чтобы спасти ее брак с Беном. Особенно учитывая, что Джен порой была против Джей Ло. Джен слишком добрая и в самом деле хотела помочь, поэтому она попробовала", — утверждает инсайдер.

А вот 18-летняя дочь Аффлека и Гарнер – Вайолет относится прекрасно к Лопес и даже летом проводила с ней каникулы. Правда, актриса считает эту связь "достаточно странной", однако не будет запрещать им общаться.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развелись летом этого года. Причиной этому стали проблемы в браке, с которыми они не могли бороться, и разные характеры. Недавно стало известно, что Аффлек обиделся на Лопес. Якобы ему досадно, что певица слишком откровенно рассказывает публике об их разрыве.

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