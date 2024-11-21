Перший сніг: якою буде погода в Україні найближчим часом

В Україну йде перше серйозне похолодання, під час якого дощі перейдуть у сильні снігопади.

У четвер, 21 листопада, в столиці України випав перший сніг. Присипало також Одеську, Львівську та Івано-Франківську області. Спецтехніка комунальників працювала на дорогах від ночі. Не обійшлося і без дорожнього колапсу. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов, снігопади та морози.

Про те, як зустріли українці перший сніг та якою буде погода в Україні найближчим часом, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзиві TSN.UA.

У Києві засніжило

Ранок 21 листопада для киян почався не лише повітряною тривогою, але радістю від першого снігу. У мережі мешканці столиці одразу почали ділитися фото та відео столичної зимової казки.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що в Україну йде перше серйозне похолодання, під час якого дощі перейдуть у сильні снігопади.

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Столичним комунальникам додалося роботи. За повідомленням місцевої влади, усі магістральні дороги оброблені. Техніка працює на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними.

“За прогнозами, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби”, - йдеться у повідомленні столичної влади.

Звичайно, без заторів на дорогах та колапсу у столичній підземці не обійшлося. У метро доводилося довго чекати потягів, а охочих їхати ставало все більше.

Цьогоріч столичні комунальники підготували 553 одиниці спеціальної спецтехніки, яка розчищатиме дороги та тротуари від снігу. Також використовуватимуть протиожеледні засоби. Для цього в запасі столиці понад 31 тисячі тонн солі та понад 40 тисячі тонн піску.

Попередження ДСНС

Тим часом у ДСНС попередили про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах.

“У столиці та області вночі 21 листопада синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця – I рівень небезпеки. По всій Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру 17-22 м/с. У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень значний дощ. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Будьте обережні! Якщо є змога – відкладіть подорожі, попіклуйтеся про себе”, - йдеться у повідомленні.

Перший сніг у Києві в різні роки

За останні п’ять років кияни раділи першому снігу майже в один і той же час.

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І 2024 року, і минулого 2023 року — сніг випав 21 листопада. Минулого року опади у вигляді снігу почалися вночі, а зранку вулиці були вкриті білою ковдрою.

2022 року — в столиці засніжило 17 листопада. Через нульову температуру крім снігового покрову на дорогах з'явилась ожеледиця.

2021 року — сніг випав уперше 23 листопада, його було небагато.

2020 року — вперше випав сніг знову 17 листопада. В цей день погіршилась погода, а температура повітря опустилася до позначки 0 градусів.

Сніг накрив Україну

21 листопада присипало снігом також Одеську, Львівську та Івано-Франківську області.

Загалом в Україні найближчими днями очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця. Потрібно "перевзути" свої автомобілі тим, хто ще не зробив цього.

Окрім того, в Одесі вночі був сильний шторм. Вранці пішов дощ, подекуди з мокрим снігом.

Температурні гойдалки

Осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності.

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Про це говорила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха. Вона розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться та різнитимуться по областях.

Складні погодні умови, що склалися 21 листопада майже по всій Україні, наприкінці робочого тижня охоплять всі області.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода в п’ятницю буде хмарною по всій Україні. Опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу охоплять більшу частину країни. Найнижча нічна температура повітря в цей день -6 градусів, найвища денна +12 градусів.

У західних областях хмарно, надзвичайний, місцями помірний сніг. Середня нічна температура повітря -2...−4 градуси, денна +4...+6 градусів.

хмарно, надзвичайний, місцями помірний сніг. Середня нічна температура повітря -2...−4 градуси, денна +4...+6 градусів. У північних областя х хмарно, помірний сніг. Нічна температура повітря -2...−4 градуси, денна -1...+1 градус.

х хмарно, помірний сніг. Нічна температура повітря -2...−4 градуси, денна -1...+1 градус. У центральних областях хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг, місцями без опадів. Нічна температура повітря -2−4 градуси, денна +2+4 градуси.

хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг, місцями без опадів. Нічна температура повітря -2−4 градуси, денна +2+4 градуси. У південних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +8...+10 градусів.

хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +8...+10 градусів. У східних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +4...+5 градусів.

хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +4...+5 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Нічна температура повітря +3...+1 градус, денна +8...+10 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко також зробила прогноз погоди на 22 листопада та здивувала особливістю завтрашнього дня.

“22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів. Особливість завтрашнього дня - сильний вітер!! Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-4 тепла, на півдні +4...+9 градусів. У Києві 22-го листопада сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. Сильний вітер! Вночі 0...-2 градуси, вдень +4 градуси. Бережіть ноги, голови, себе і один одного! Разом нас багато - нас не подолати!” - написала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УРА! У КИЄВІ ВИПАВ ПЕРШИЙ СНІГ! Замело й інші міста! Ці кадри вражають!"

Нагадаємо, у багатьох областях України протягом тижня різко знизиться температура повітря.

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