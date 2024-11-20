Снігопади наближаються: в Україні різко зміниться погода

Листопад – у розпалі! Синоптики прогнозують, що найближчим часом погода зіпсується. На Україну насуваються дощі, мокрий сніг, а подекуди і снігопади та ожеледиця.

Де 20 листопада ймовірні сильні опади та коли прийде похолодання – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Снігопади в Україні

Синоптики обіцяють зміни в погоді вже від середи, 20 листопада. Через активні атмосферні фронти в Україні почнуться снігопади. В країні, крім південної частини, очікується утворення снігового покриву висотою від трьох до подекуди 15 см.

У середу, 20 листопада, в Україні снігу буде небагато, а от дощів додасться. Мокрий сніг пройде у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській областях. Водночас дощ очікується у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Вночі, як і вдень, потеплішає. "Мінус", до -1, проявиться лише у Луганській та Харківській областях. Вночі буде найтепліше на півдні, +4...+6. Вдень до +13 градусів температура підніметься на Одещині. Найхолодніше вдень буде на Волині та у Львівській області, в межах +4...+6 градусів.

Погода в Києві

У Києві 20 листопада мине без істотних опадів. Також буде досить тепло, температура сягатиме +11 градусів. Проте вже 21-23 листопада у столиці очікується похолодання та періодичні опади із сильним вітром.

Про складні погодні умови по Київщині 21-23 листопада 2024 року: внаслідок переміщення через територію області активних атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; утворення снігового покриву 3-10 см, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу.

Згідно з прогнозом Наталки Птухи, 21-23 листопада також на більшій частині території України очікується мокрий сніг та дощ.

Про те, що у середу, 20 листопада, в Україні почнуть погіршуватися погодні умови, сильні дощі першими накриють західні області, а потім опади перейдуть на решту частини країни, повідомила і синоптикиня Наталка Діденко. Однак, вона зазначила, що у середу буде ще тепло:

"В більшості областей буде тепло, температура повітря стрибоне 20-го листопада до +9+15 градусів. Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше, +6+9 градусів. 21-го листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади (дощ з переходом у сніг), похолодання та сильний вітер. 22-го листопада похолодання охопить вже всю нашу територію. 23-го листопада прийде чергова порція опадів".

Наталка Діденко попередила українців про складні погодні умови від четверга до суботи.

Також Діденко зазначила, що "ось-ось на носі перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади".

Із синоптичного погляду така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими. Своєю чергою в ДСНС закликали українців бути обережними:

"Вже за декілька днів погода в Україні значно погіршиться. 21-23 листопада у більшості регіонів України, 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини. В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах ожеледиця; місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Закликаємо пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані".

Примхливий листопад

Про те, що на новому тижні очікується примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами, розповідав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що оскільки листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими, то часто в наших широтах погода має доволі мінливий характер. Відбувається посилення діяльності циклонів, атмосферних фронтів і загалом відзначається істотна рухливість атмосфери у порівнянні з попередніми місяцями.

За прогнозом Кібальчича, впродовж найближчого тижня за рахунок циклонічної діяльності над північною та центральною Європою очікується розвиток серії активних циклонів, які пройдуть шляхом через Україну з південного заходу на північний схід. Вони принесуть нам помірні опади у вигляді дощу та снігу, а також поривчастий вітер. Також відзначатимуться суттєві коливання атмосферного тиску і температури повітря. Тому людям із метеозалежністю слід бути уважними впродовж зазначеного періоду.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що листопад вже повністю вступив у свої права, середній показник термометра у цьому місяці є вищим на 1 градус. Про це зазначала синоптикиня Віра Балабух. Також вона попереджала, що від другої половини листопада почастішають опади, особливо в західних регіонах – традиційно найвологіших в Україні. У Карпатах ті самі опади перетворяться на мокрий сніг, іноді з дощем, особливо на високогір’ї. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів.

Яка температура повітря буде взимку?

За словами Віри Балабух, очікується, що в Україні зима 2024-2025 також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря – на 1-2 градуси вищою за норму. Синоптики зазначають, що цієї зими температура буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.

Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Однак, Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку до України холоду та арктичного повітря.

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

"Свято наближається"

Нагадаю, що днями в Мережі з’явилися відео хурделиці, яка вирувала на межі Львівської і Закарпатської областей. Також снігопадом вкрило "Буковель". Тож "свято наближається", – влучно прокоментували відео підписники.

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