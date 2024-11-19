Якому знаку зодіаку пощастить 20 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 листопада?

Нинішній місячний день характеризується слабкою енергетикою, тому планувати на нього потрібно лише ті справи, яких жодним чином не можна уникнути, та й виконувати їх не ривком, а поступово – так витрачатиметься менше сил. В іншому від різких рухів – як-то робота над важливими проєтами – краще відмовитися, все доведеться кинути на півдорозі, не довівши до логічного завершення. Небажано також вплутуватися в суперечки – як професійного, так і особистого характеру: сил на те, щоб взяти в них гору, однаково не вистачить.

Телець

Тельці зможуть вийти переможцями з будь-якої – життєвої чи професійної – ситуації, в яку втраплять цього дня, особливо якщо обмежуватимуться почуттям міри, яке, треба визнати, часто їх зраджує. Та сьогодні представникам знака особливо не варто підвищувати тон у розмові з опонентами, використовувати непарламентські висловлювання і загалом поводитися неадекватно й агресивно, що вони доволі часто собі дозволяють.

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