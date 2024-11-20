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На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти середи, 20 листопада, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили чотири БпЛА", - наголосив віню

З його слів, наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, ввечері 19 листопада росіяни вдарили ракетою по Прилуках.  Ракета поцілила в адміністративну будівлю.

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