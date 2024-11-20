Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 20 листопада 2024 року ЗСУ знищили 725 740 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 725 740 (+1690) осіб,

танків ‒ 9390 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,

артилерійських систем – 20681 (+49) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91),

крилаті ракети ‒ 2756 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,

спеціальна техніка ‒ 3674 (+2).

Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що РФ за 10 днів втрачає стільки, як СРСР в Афганістані за 10 років. За його словами, система бойової підготовки та навчання персоналу особового складу армії РФ на сьогодні може “переробити” на місяць приблизно 30 тисяч особового складу та видати на поле бою приблизно до 16 тисяч.

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