День ангела 20 листопада: кого та як вітати з іменинами

20 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 листопада
20 листопада 2024 року привітайте з іменинами Анатолія, Арсена, Василя, Володимира, Григорія, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Олексія, Ганну, Тетяну.
Анатолій — давньогрецьке ім'я, означає "житель Анатолії". В дитинстві чесний. В дорослому віці стає справедливим, відкритим і щедрим.
Арсен — давньогрецьке походження, перекладається як "чоловічий". В дитинстві невпевнений у собі. В дорослому віці може мати занижену самооцінку.
Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "цар". В дитинстві довірливий. В дорослому віці прислухається до думок інших, доброзичливий.
Володимир — старонімецьке ім'я, означає "велика сила". В дитинстві активний. В дорослому віці стає допитливим, справжнім трудоголіком.
Григорій — давньогрецьке походження, перекладається як "пильний". В дитинстві дуже чутливий. В дорослому віці стає добрим, працьовитим.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці неквапливий, доброзичливий.
Макар — давньогрецьке ім'я, означає "блаженний". В дитинстві може бути невпевненим у собі. В дорослому віці стає непередбачуваним, часто оточений увагою.
Микола — давньогрецьке походження, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим, гостро реагує на критику.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці працьовитий, довго шукає обраницю.
Олексій — давньогрецьке ім'я, означає "помічник". В дитинстві миролюбивий. В дорослому віці стає впертим, честолюбним і амбітним.
Ганна — давньоєврейське походження, перекладається як "добра воля". В дитинств дуже чуйна. В дорослому віці стає ерудованою, відрізняється гострим розумом.
Тетяна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "та, що велить". В дитинстві проявляє лідерські здібності. В дорослому віці стає впертою, часто йде напролом.
День ангела 20 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення в житті. Бажаю тобі здоров'я, радості, удачі та тепла серця!
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В цей особливий день хочу побажати тобі благополуччя і гармонії в душі. Нехай твій ангел-охоронець завжди вказує тобі шлях, а життя буде наповнене світлом і любов'ю. Будь щаслива і здоров'я!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди піклується про тебе і дарує надію, спокій і підтримку в найважчі моменти. Бажаю тобі багато радості, доброти і безмежної любові!
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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, даруючи благополуччя та щастя. Нехай цей день принесе тобі лише приємні емоції і теплі слова!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і радістю, а твій ангел завжди буде з тобою, охороняючи від бід і допомагаючи в усьому. Бажаю благополуччя, здоров'я і багато щасливих моментів!
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