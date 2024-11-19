РФ за 10 днів втрачає стільки, як СРСР в Афганістані за 10 років – експерт

За інформацією експерта, за останні 10 днів втратили еквівалентно втрат СРСР в Афганістані.

Росія за останні 10 днів на фронті зазнала втрат, еквівалентних втратам СРСР в Афганістані за 10 років війни.

Про це заявив військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський, передає FREEДОМ.

За його словами, система бойової підготовки та навчання персоналу особового складу армії РФ на сьогодні може “переробити” на місяць приблизно 30 тисяч особового складу та видати на поле бою приблизно до 16 тисяч.

"Якщо ви звернете увагу на статистику бойових втрат російської армії, то тільки за останні 10 днів вони щоденно зазнавали втрат понад 1 500 осіб, тобто фактично за 10 днів українські Сили оборони, попри надскладну ситуацію, знищили еквівалент тих втрат, яких зазнав Радянський Союз протягом 10 років в Афганістані", – зауважив експерт.

Він нагадав, що в цифрах людський потенціал Росії в кілька разів перевищує український,

"А наше завдання – за допомогою наших союзників наростити й наше виробництво, й отримати найсучасніші види озброєнь та бойової техніки, які мінімізують цю перевагу противника, й завдавати йому втрат, несумісних із можливістю ведення подальших бойових дій. Ми можемо це зробити, ми будемо це робити, й ми для цього маємо всі передумови", – підсумував Грабський.

Раніше у ЗСУ, розповіли, що Росія змінила тактику боїв у Курській області.

Читайте також:

Один "Шахед" пошкодив будинок, інший - добив! У Глухові вже 12 жертв!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.