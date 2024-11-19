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Зеленський розповів про підготовку операцій на території РФ

Зеленський розповів про підготовку операцій на території РФ

Президент України Володимир Зеленський

Йдеться про конкретні заходи для стабілізації фронту.

Сили оборони готують операції як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. Крім того, окремі заходи будуть спрямовані на суттєве збільшення технологічності ЗСУ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення Силами оборони і безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. А також передбачаємо заходи для суттєвого збільшення технологічності Сил оборони України", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що "машину війни" забезпечують росіяни, а не одна божевільна особа у Кремлі. І відповідальність за це має бути колективною.

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