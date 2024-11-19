Зеленський розповів про підготовку операцій на території РФ

Сили оборони готують операції як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. Крім того, окремі заходи будуть спрямовані на суттєве збільшення технологічності ЗСУ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення Силами оборони і безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. А також передбачаємо заходи для суттєвого збільшення технологічності Сил оборони України", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що "машину війни" забезпечують росіяни, а не одна божевільна особа у Кремлі. І відповідальність за це має бути колективною.

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