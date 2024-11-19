Зеленський представив План внутрішньої стійкості у ВРУ: які пункти передбачені

Йдеться, зокрема, про фронт, енергетику та інше.
Глава держави Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.
Про це у ВРУ сказав президент України Володимир Зеленський.
План складається з 10 пунктів:
- Єдність
- Фронт
- Зброя
- Гроші
- Енергетика
- Безпека
- Громади
- Людський капітал
- Культурний суверенітет
- Політика героїв.
"Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави буде представлений з усіма додатками в грудні цього року. Головне – справжня стійкість для України", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував презентацію Плану внутрішньо стійкості держави у Верховній Раді. Український лідер у парламенті детально розповість про суть пунктів плану та бачення їхньої реалізації.
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