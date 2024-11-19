Зеленський представив План внутрішньої стійкості у ВРУ: які пункти передбачені

Йдеться, зокрема, про фронт, енергетику та інше.

Глава держави Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.

Про це у ВРУ сказав президент України Володимир Зеленський.

План складається з 10 пунктів:

Єдність

Фронт

Зброя

Гроші

Енергетика

Безпека

Громади

Людський капітал

Культурний суверенітет

Політика героїв.

"Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави буде представлений з усіма додатками в грудні цього року. Головне – справжня стійкість для України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував презентацію Плану внутрішньо стійкості держави у Верховній Раді. Український лідер у парламенті детально розповість про суть пунктів плану та бачення їхньої реалізації.

Читайте також: