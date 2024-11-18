Зеленський представить у Раді внутрішній План стійкості: ЗМІ назвали дату

Глава держави у парламенті детально розповість про суть пунктів плану та бачення їхньої реалізації.

Президент України Володимир Зеленський планує найближчими днями представити у Верховній Раді План внутрішньої стійкості держави.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" та в команді президента.

За інформацією видання, ключові пунктами внутрішнього Плану стійкості України – це фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

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Планом передбачається:

зміна підходів до мобілізації та рекрутингу,

розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння,

захист енергетичних об’єктів та енергосистеми,

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку,

сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу,

створення Міністерства об’єднання українців,

належна інтеграція військових у соціальне життя.

Зеленський у парламенті детально розповість про суть цих пунктів та бачення їхньої реалізації. Попередньо, виступ президента запланований на 19 листопада.

Нагадаємо, напередодні видання The Times анонсувало, що цього тижня Зеленський представить План стійкості для українського народу із 10 пунктів. За інформацією видання, план має на меті зміцнити моральний дух українців та запевнити громадськість у здатності країни захистити себе, навіть якщо допомога від США буде зменшена або припинена.

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