Зеленский представит в Раде внутренний План стойкости: СМИ назвали дату

Глава государства в парламенте подробно расскажет о сути пунктов плана и видении их реализации.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие дни представить в Верховной Раде План внутренней стойкости государства.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" и в команде президента.

По информации издания, ключевые пункты внутреннего Плана стойкости Украины – это фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, громады, культурный суверенитет, политика героев.

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Планом предусматривается:

изменение подходов к мобилизации и рекрутингу,

разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения,

защита энергетических объектов и энергосистемы,

привлечение внутренних и внешних инвестиций в экономику,

современная политика по оружию в гражданском обращении,

создание Министерства объединения украинцев,

надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

Зеленский в парламенте подробно расскажет о сути этих пунктов и видении их реализации. Предварительно выступление президента запланировано на 19 ноября.

Напомним, на конуне издание The Times анонсировало, что на этой неделе Зеленский представит План стойкости для украинского народа из 10 пунктов. По информации издания, цель плана – укрепить моральный дух украинцев и заверить общественность в способности страны защитить себя, даже если помощь от США будет уменьшена или прекращена.

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