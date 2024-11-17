Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров с Путиным – FT

В Financial Times не исключают, что в случае неудачи в роли миротворца Трамп попытается переложить вину на Зеленского.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае неудачных переговоров с Путиным может обвинить в неудаче президента Владимира Зеленского, чтобы переложить вину на него.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова историка из Центра глобальных отношений им. Генри Киссинджера Сергея Радченко.

"Возможно, Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", – предположил он.

Радченко не исключает, что у Трампа может "не хватить терпения", чтобы ждать успехов Украины на поле боя. Кроме того, он предполагает, что новый президент США может вообще "отказаться от Украины, позволив России одержать победу".

Ранее в CNN допустили, что Трамп может отступить перед Путиным.

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