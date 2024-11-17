Украина не сможет вернуть себе все территории сразу: тарологиня рассказала, чего ждать украинцам

Во время мирных договоренностей возможно условие определенное время не забирать некоторые территории

По плану Трампа, Украина не сможет сразу вернуть себе все территории, однако со временем это удастся.

Такое мнение высказала тарологиня Елена Бюн в эксклюзиве TSN.UA.

"Что касается возвращения территорий, то сначала будет шок. Мы можем быть в шоке информацией. Но карты говорят, что в какой-то момент мы вернем эти территории. Хотя может быть понимание, что мы теряем эти территории навсегда, но на самом деле мы их возвращаем. То есть есть непонятные моменты", – говорит Елена.

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Тарологиня отметила, что во время мирных договоренностей возможно условие определенное время не забирать некоторые территории.

"Есть план, он неточный. Но по плану Трампа, россияне должны с определенных территорий уйти", – подчеркивает тарологиня.

Кроме этого Елена Бюн считает, что у Трампа и путинского режима не будет никакого сотрудничества. Тарологиня отметила, что Трамп будет общаться с Кремлем на "языке ультиматумов". Она убеждена, что он оскорблен РФ, поскольку считает, что путинский режим помог Байдену выиграть выборы.

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