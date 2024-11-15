Стало известно о планах Трампа закончить войну: о чем говорят за спиной у Украины (видео)

Новый президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что закончит войну в Украине. Тем временем в Сети снова появился ряд заявлений о переговорах. Они звучали как от западных лидеров, так и от путинских приспешников.

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Новое заявление Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. Об этом политик заявил во время своего выступления во Флориде, пишет CNN.

"Мы будем очень упорно работать в отношении России и Украины. Это должно остановиться. Россия и Украина должны остановиться", – сказал президент США.

По словам Трампа, "не имеет значения погибающие солдаты или люди, которые находятся в городах". Он пообещал, что "разберется с этим". Как именно и на каких условиях политик намерен завершать войну, он снова не уточнил.

Реакция Москвы

Трамп неоднократно делал заявления о том, что намерен быстро закончить войну в Украине. Более того, он отмечал, что может это сделать за 24 часа с помощью одного телефонного звонка. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из росСМИ заявил, что победа Трампа на выборах не изменит отношения Москвы к Украине. Потому что, мол, "Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями". Глава МИД РФ также заявил: не считает, что слова американского политика о возможном решении украинской войны за 24 часа заслуживают внимания. Мол, "это те же Минские договоренности, только в новой упаковке".

"Я не об этом говорю. Мне на это не хочется обращать внимание", – говорит Лавров.

РФ о переговорах

Однако на болотах обратили внимание на другое. Там назвали условие для переговоров по прекращению войны в Украине. Посол России в ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта для переговоров, если их будет инициировать избранный президент США Дональд Трамп. В то же время, по мнению Кремля, любые дискуссии должны быть основаны на "реальности", достигнутой Россией во время войны.

"Трамп пообещал решить украинский кризис за одну ночь. Ладно, разрешим ему попробовать. Но мы люди реалистичные, конечно, мы понимаем, что этого никогда не произойдет", – говорит посол РФ в ООН.

В то же время Гатилов добавил, что предложения начать политический процесс "приветствуются". Он также сказал, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте", очевидно, имея в виду продвижение российских войск в Украине, уже сейчас контролирующих пятую часть страны. Посол Гатилов сказал, что избрание Трампа представляет собой новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но он сомневается в более широкой перезагрузке отношений и повторил предупреждения, высказанные ранее Кремлем.

"Американская политическая элита, несмотря на внутриполитические изменения, последовательно придерживается позиции ограничения Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренена, и смена администрации это мало меняет. Единственное возможное изменение – это диалог между нашими странами, чего не хватало в последние годы", – отметил он.

Рютте о переговорах

Тем временем о переговорах в Украине заговорили и в НАТО. Генсек Марк Рютте заявил, что во время переговоров с Россией о прекращении войны, Украина должна быть в позиции силы. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Рютте отметил, что только украинские власти могут решать, начинать ли переговоры с Россией и как завершить войну.

"Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", – говорит он.

Рютте также назвал "необратимым" путь Украины к членству в НАТО.

"Мы строим "город", с выделением 40 миллиардов евро, с созданием командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", — говорит Марк Рютте.

Внутренний план стойкости

Ну, а пока где-то на Западе говорят об Украине без Украины, громкое заявление сделал президент Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении 14 ноября он сообщил, что Украина готовит внутренний план стойкости. Глава государства заявил, что уже проработаны несколько пунктов, и в частности – культурный суверенитет, то, что касается культурного наследия Украины, современной культуры и культурной дипломатии.

Зеленский подчеркнул, что культура в целом – это инструмент, который "работает ради человечности" одинаково в разных частях света, поэтому даному вопросу необходимо уделить гораздо больше государственного внимания.

По словам украинского президента, уже проработаны вопросы энергетики и собственного производства оружия. В плане стойкости 10 пунктов, которые будут представлены обществу на следующей неделе. Также Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники сработали очень эффективно на Купянском направлении.

Напомним, будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

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