Стало відомо про плани Трампа закінчити війну: про що говорять за спиною в України (відео)

Про що говорять за спиною України – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Новий президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що закінчить війну в Україні. А тим часом у Мережі знову з’явилася низка заяв про перемовини. Вони лунали як від західних лідерів, так і від путінських посіпак.

Про що говорять за спиною України – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Нова заява Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Про це політик заявив під час свого виступу у Флориді, пише CNN.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав новообраний президент США.

За словами Трампа, "не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах". Він пообіцяв, що "розбереться з цим". Як саме та на яких умовах політик збирається завершувати війну, він знову не уточнив.

Реакція Москви

Трамп неодноразово робив заяви про те, що має намір швидко закінчити війну в Україні. Ба більше, він наголошував, що може це зробити за 24 години за допомогою одного телефонного дзвінка. Однак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з росЗМІ заявив, що перемога Трампа на виборах не змінить ставлення Москви до України. Бо, мовляв, "Вашингтон прагне зберегти контроль над подіями, що відбуваються". Голова МЗС РФ також заявив: не вважає, що слова американського політика про можливе вирішення української війни за 24 години заслуговують на увагу. Мовляв, "це ті самі Мінські домовленості, лише в новому пакуванні".

"Я не про це говорю. Мені на це не хочеться звертати уваги", – каже Лавров.

РФ про перемовини

Однак на болотах звернули увагу на інше. Там назвали умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо їх буде ініціювати обраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.

"Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться", – каже посол РФ в ООН.

Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються". Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни. Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.

"Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки", – зазначив він.

Рютте про переговори

А тим часом про переговори в Україні заговорили і в НАТО. Генсек Марк Рютте заявив, що під час перемовин із Росією про припинення війни Україна має бути в позиції сили. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Рютте зазначив, що лише українська влада може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити війну.

"Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти до України оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення", – каже він.

Рютте також назвав "незворотним" шлях України до членства в НАТО.

"Ми будуємо "міст", з виділенням 40 мільярдів євро, зі створенням командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", – каже Марк Рютте.

Внутрішній план стійкості

Ну а поки десь на Заході говорять про Україну без України, гучну заяву зробив президент Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні 14 листопада він повідомив, що Україна готує внутрішній План стійкості. Очільник держави заявив, що вже опрацьовано кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується культурної спадщини України, сучасної культури та культурної дипломатії.

Зеленський підкреслив, що культура загалом – це інструмент, який "працює заради людяності" однаково в різних частинах світу, тому цьому питанню необхідно приділити значно більше державної уваги.

За словами українського президента, вже опрацьовані питання енергетики та власного виробництва зброї. Загалом у Плані стійкості 10 пунктів, які будуть представлені суспільству наступного тижня. Також Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники "спрацювали дуже ефективно" на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, майбутній радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну.

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