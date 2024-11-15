Путин слаб, но знает, как играть с иностранными лидерами – экс-советник Трампа

По мнению Макмастера, Путин дергает за ниточки Трампа, играет на его желании заключить крупное соглашение, и он убежден, что именно это и происходит – лесть плюс перспектива заключения крупного соглашения с Путиным.

Президент США Дональд Трамп попадает в ту же ловушку, что венгерский премьер Виктор Орбан и некоторые другие националистические лидеры, склонные считать Путина сильным лидером, тогда как на самом деле он крайне слаб.

Такое мнение высказал Герберт Макмастер – бывший советник Трампа по национальной безопасности (2017–2018), генерал-лейтенант в отставке и военный историк, сотрудник Стэнфордского университета в интервью Deutsche Welle.

В своей книге Макмастер написал, что после года работы в должности советника по национальной безопасности он "не понимает, как Путин держит Трампа", отвечая на просьбу объяснить, что он имел в виду, Герберт Макмастер ответил:

"Ну, это действительно то, о чем я говорил. У него (Трампа – ред.) есть стремление к соглашению. И потом, Путин знает, как играть с иностранными лидерами, не только с Трампом, но и с другими. Он говорит, мол, Дональд, но было бы здорово, если бы мы могли работать вместе над сокращением ядерных вооружений. над кибербезопасностью? Разве не было бы замечательно, если бы мы могли вместе бороться с терроризмом? Разве не было бы замечательно – это самое смешное из всего– если бы мы могли работать вместе над кибербезопасностью?"

По мнению Макмастера, Путин дергает за ниточки Трампа, играет на его желании заключить крупное соглашение, и он убежден, что именно это и происходит – лесть плюс перспектива заключения крупного соглашения с кремлевским диктатором.

"(Есть) идея, что мы можем воскресить дипломатию 1980-х и 1970-х годов и отделить Россию, то, что было Советским Союзом, от Китая. Си Цзиньпин и Путин переплетены, и вместо того, чтобы пытаться их разделить, мы должны их склеить. Потому что, когда мы делаем вид, что они разделены, мы позволяем им прикрывать друг друга", – подытожил он.

Напомним, будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

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