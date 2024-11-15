Трампу нужны уступки от Путина по поводу войны в Украине – The Financial Times

У Трампа есть все возможности поменять динамику мирных переговоров, потому что Путин мотивирован развивать отношения с новым руководством США.

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу нужны уступки от президента России Владимира Путина по вопросу войны в Украине, и они возможны в будущем.

Об этом говорится в статье The Financial Times.

По мнению авторов публикации, у Трампа есть все возможности изменить динамику мирных переговоров по прекращению войны в Украине, потому что Путин мотивирован развивать отношения с новым руководством США.

Президент России стремится вернуться на мировую арену, но бок о бок со своим коллегой из США. Это то, что улучшило бы позиции Путина и внутри его страны, и на международном уровне. Российский диктатор также заинтересован в ослаблении "сокрушительных санкций", нанесших ущерб экономике страны-агрессора.

О каких уступках может идти речь?

Таким образом, Трамп может требовать уступок от Путина. По мнению авторов статьи, речь может идти о таких уступках. Во-первых, даже в случае изменения территориальной реальности Украины США должны предложить формулировку соглашения о прекращении огня, аналогичную использованному для описания статуса Западной Германии после Второй мировой войны.

Во-вторых, вместо согласия США на то, что членство Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок, американцы должны предложить, чтобы вступление в Альянс было разработано в течение неопределенного периода.

В то же время США и их союзники по НАТО должны пригласить Украину начать переговоры о вступлении в блок. Это должно происходить параллельно с начавшимися в июне 2024 года переговорами о вступлении в Евросоюз. Издание отметило, что никто не может предусмотреть время завершения этих переговоров, поскольку Киеву будет сложно выполнить требования и ЕС, и НАТО. Тем не менее Украина однозначно будет на пути к членству в этих объединениях, как там и пообещали. Отмечается – если государству нужна уверенность в том, что стойки ворот не двигаются, тогда можно установить конечную дату для окончательных результатов – возможно, через 20 лет.

В-третьих, США могут определить условием для того, чтобы сесть за стол переговоров, готовность России вернуться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями и о стратегической стабильности.

Авторы статьи акцентировали, что два больших соглашения – мир в Украине и новое ядерное соглашение – закрепили бы за Трампом репутацию главного миротворца.

Напомним, будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

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