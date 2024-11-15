В Абхазии протестующие с российским флагом ворвались в парламент: что происходит (видео)

Один из организаторов митинга заявил, что в действиях протестующих нет "антироссийских настроений".

В самопровозглашенной республике Абхазия (оккупированной РФ части Грузии) протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией ворвались в здание парламента в городе Сухуми. При этом протестующие размахивали российским флагом и скандировали "Россия".

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

Перед тем, как ворваться в правительственное здание, один из организаторов митинга заявил, что в действиях протестующих нет "антироссийских настроений".

По его словам, люди встали на защиту "национальных интересов Абхазии, ее природных ресурсов и богатств", которые пытается узурпировать для личной выгоды президент самопровозглашенной республики Алан Бжания.

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На фоне акции протеста в парламенте решили отменить сессию, на которой должны были проголосовать за инвестиционное соглашение, предоставляющее российскому бизнесу беспрецедентные льготы. Однако протестующие требуют не откладывать голосование, а проголосовать против ратификации соглашения.

Без сопротивления со стороны силовиков участники акции протеста ворвались в здание парламента и прошли по коридорам правительственного здания. Они планируют оставаться в помещении до отставки президента Бжании.

В Абхазии протестующие с российским флагом ворвались в парламент

Что известно об инвестиционном соглашении с РФ?

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и так называемая вице-премьер непризнанной Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, предусматривающее льготы для российских инвесторов:

инвесторы на восемь лет освобождаются от пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования;

на тот же срок их освободят от налогов на имущество организаций и прибыль;

налог на прибавочную стоимость сократится вдвое, до 5%;

инвесторы из реестра правительства будут иметь преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям;

инвесторы также смогут использовать предоставленную им абхазскую землю в качестве залога под банковский кредит.

Жители Абхазии считают, что это соглашение для них невыгодно.

Напомним, в Сухуме по меньшей мере 3000 человек собрались возле парламента, чтобы выступить за снятие с повестки дня вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. После известия о том, что депутаты не проголосовали за повестку дня и сессия парламента не состоится, начались столкновения с силовиками.

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