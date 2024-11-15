Курс валют на 18 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют вырос по сравнению с пятницей.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 18 ноября. После выходных доллар, евро и злотый выростут в цене.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,46 (+19 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,10 (+9 коп.)
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел дополнительные выплаты военным, участвующим в боевых действиях на территории России, а также раненым бойцам на лечении.
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