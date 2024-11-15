Кабмин ввел дополнительные выплаты военным: за что и сколько

Кабинет министров Украины ввел дополнительные выплаты военным, участвующим в боевых действиях на территории России, а также раненым бойцам на лечении.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук.

Так, правительство внесло изменения в постановления от 30 декабря 2015 года № 1161 и от 28 февраля 2022 года № 168, которые регламентируют выплаты военнослужащим. К постановлениям были добавлены формулировки "на территории государства-агрессора". До этого все нормы и так уже действовали на территории Украины, отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, на период действия военного положения военнослужащим, выполняющим обязанность на территории государства-агрессора, во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении мер по обороне Украины, будут выплачиваться:

дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях,

в месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, единоразовое вознаграждение в размере 70 тыс. грн за каждые 30 дней (суммарно посчитанных) выполнения таких задач.

Лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС, НАБУ и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн в месяц пропорционально времени участия в боевых действиях.

Дополнительные 100 тыс. грн будут выплачиваться лицам, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) во время исполнения воинской обязанности на территории государства-агрессора, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или находятся в отпуске для лечения после ранения по заключению ВВК.

Кроме того, на военных, выполняющих задачи на территории страны-агрессора, распространяется право на льготы по налогообложению военным сбором.

При гибели лиц, выполнявших воинскую обязанность на территории государства-агрессора, членам семьи будет выплачиваться единоразовая денежная помощь в размере 15 млн грн.

К слову, народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в принятом Верховной Радой госбюджете на 2025 год заложено 120 млрд грн на финансирование Сил обороны. Собрать такие средства без повышения налогов невозможно.

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