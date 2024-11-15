Водители со стажем обязательно возят в автомобиле бутылку с уксусом: зачем так поступать

Кое-кого может удивить такая привычка, но, оказывается, этот продукт из кухни уже давно стал надежным помощником многих водителей.

Осень – достаточно сложное время для водителей, ведь повышенная влажность и перепады температуры влияют на все агрегаты и узлы в автомобиле. Когда в салоне много воды, это может стать причиной образования плесени.

Как известно, плесень становится виновником многих проблем со здоровьем: от аллергии до боли в желудке. Поэтому очень важно найти достаточно мощное средство, которое поможет осуществить профилактику появления плесени.

Конечно, вы можете приобрести специальное химическое средство и обработать им все пригодные к образованию плесени поверхности, однако оно также может быть опасно для здоровья. Поэтому лучше обратиться к проверенным временем продуктам.

И именно здесь на помощь приходит обычный уксус. Он известен тем, что способен справляться с 80% всех известных видов плесени, а стоит не так уж дорого. Более того, он готов к использованию сразу и не нуждается в дополнительных манипуляциях. Просто перелейте уксус в пульверизатор и обработайте все те поверхности, которые потенциально опасны.

Водители со стажем рекомендуют начать с ниш под сиденьями, а также ковриков под ногами. Именно их труднее всего сохранить сухими осенью. Также не забудьте распылить средство на воздуховоды и корпусе салонного фильтра.

Читайте также: