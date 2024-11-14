Специалисты рассказали, нужно ли утеплять двигатель автомобиля на зиму

Когда приходят настоящие холода, многие водители задумываются над тем, нужно ли утеплять двигатель.

Как пишут в Avtocota, на первый взгляд такой ход может показаться чрезмерным. Однако, говорят специалисты, он обоснован. В первую очередь, так вы защищаете двигатель от мороза, он будет быстрее запускаться, чем экономить топливо. Однако нужно учесть особенности каждого автомобиля и правильно утеплить мотор. Иначе, это может обернуться проблемами.

Основная цель утепления двигателя зимой – снижение расхода тепла. Это помогает облегчить его запускание, позволяет ему быстрее прогреваться до рабочей температуры. Это особенно важно для машин, где используется газобаллонное оборудование и дизельное авто. Благодаря утеплению газовые автомобили быстрее переходят в экономичный режим, а дизель в таком случае тратит на прогрев салона меньше топлива.

Теплоизоляция капота дополнительно уменьшает образование льда на его поверхности, снег таять не будет, а значит, не будет портить покрытие.

Обычно для утепления применяют специальный утеплитель, крепящийся к капоту. Очень важно, чтобы изоляция не касалась некоторых сильно нагревающихся частей двигателя (например, выпускной коллектор), так как возможно перегревание и даже воспламенение. Для многих современных моделей в продаже можно найти утеплители с клеевым слоем. Их можно закрепить на внутренней части капота.

Также можно установить заслонку перед радиатором. Она помогает защитить двигатель от холодного воздуха во время движения, а потому мотор быстрее прогревается. Однако здесь следует помнить, что полностью закрывать радиатор нельзя, потому что может произойти перегрев. Обязательно оставьте небольшой промежуток, чтобы до вентилятора добирался свежий воздух.

Утепление двигателя чрезвычайно важно в тех регионах, где зимы суровые, морозные. Также его нужно устанавливать на часто запускаемые и останавливающиеся в течение дня машины.

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