Мир приблизился к глобальной войне: эксперт назвал причины

Привлечение военных КНДР в войне против Украины будет иметь последствия мирового масштаба.

Когда Северная Корея отправила свои войска в РФ для участия в войне против Украины, мир на шаг стал ближе к глобальной войне.

Об этом пишет старший директор Индо-Тихоокеанской программы внешней политики и политики безопасности Тихоокеанского форума Джон Хэммингс в своей статье для The Telegraph.

Эксперт отметил, что КНДР поддерживает российскую агрессию и поставляет Кремлю значительное количество вооружения и боеприпасов, в том числе 8 миллионов патронов и баллистические ракеты.

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"Но развертывание солдат – очевидно, чтобы помочь 50 000 россиян, которые сейчас готовы отбить Курск у истощенных украинских воинских частей – является серьезной эскалацией", – заметил Хэммингс.

По его мнению, последствия этих действий могут выйти за пределы войны РФ против Украины, в частности в контексте безопасности Индо-Тихоокеанского региона. В первую очередь это может произойти благодаря тому, что северокорейские военные сейчас получили возможность изучить современную военную технику и тактику ведения боевых действий.

"В 2019 году я писал, что мир начал двигаться к "новой холодной войне". Мало кто может возразить, что это то, куда мы сейчас направляемся. И как показывают более тесные связи Северной Кореи с Россией, будущее противостояние, вероятно, будет иметь действительно глобальный характер", – подчеркнул Джон Хэммингс.

Напомним, войска КНДР развернули боевые действия вместе с росармией в Курской области. Это подтверждают разведки Южной Кореи и США отдельно друг от друга. Отмечается, что эффективность войск КНДР на фронте будет зависеть от успешности интеграции в российскую армию.

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