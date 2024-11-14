Світ наблизився до глобальної війни: експерт назвав причини 

Коли Північна Корея відправила свої війська до РФ для участі у війні проти України, світ на кок став ближчим до глобальної війни.

Про це пише старший директор Індо-Тихоокеанської програми зовнішньої та безпекової політики Тихоокеанського форуму Джон Хеммінгс у своїй статті для The Telegraph.

Експерт зазначив, що КНДР підтримує російську агресію та постачає Кремлю значну кількість озброєння та боєприпасів, зокрема 8 мільйонів патронів та балістичні ракети.

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"Але розгортання солдатів – очевидно, щоб допомогти 50 000 росіян, які зараз готові відбити Курськ у виснажених українських військових частин – є серйозною ескалацією", – зауважив Хеммінгс.

На його думку, наслідки цих дій можуть вийти за межі війни РФ проти України, зокрема, в контексті безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Насамперед це може статись завдяки тому, що північнокорейські військові зараз отримали можливість вивчити сучасну військову техніку і тактику ведення бойових дій.

"У 2019 році я писав, що світ почав рухатися до "нової холодної війни". Мало хто може заперечити, що це те, куди ми зараз прямуємо. І як показують тісніші зв’язки Північної Кореї з Росією, майбутнє протистояння, ймовірно, матиме справді глобальний характер", – наголосив Джон Хеммінгс.

Нагадаємо, війська КНДР розгорнули бойові дії разом із росармією в Курській області. Це підтверджують розвідки Південної Кореї та США окремо одна від одної. Зазначається, що ефективність військ КНДР на фронті буде залежати від успішності інтеграції в російську армію.

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