Наталія Могилевська підкорила Мережу кліпом на емоційну пісню про кохання: "У саме серце"

Українська співачка Наталія Могилевська потішила прихильників чуттєвою новинкою.

Так, нещодавно виконавиця презентувала пісню з вистави "Доньки" – "Мені казали". У композиції артистка співає про життєвий шлях та про всіх тих, хто дає поради, як будувати своє кохання.

Пісня швидко стала популярною у Мережі, тому Наталія Могилевська вирішила продовжити музичний реліз і нарешті представила кліп. У відеороботі співачки можна побачити її відверті емоції, що передають головний меседж композиції - свободу вибору і те, як важливо слухати своє серце.

"Друзі, сьогодні прем'єра моєї пісні "Мені казали". Вона стала дуже популярною серед мільйонів жінок, які почали знімати відео під неї. Це для мене було, справді, несподівано та приємно! Моя пісня про те, що попри все, у коханні є тільки один радник - це ваше власне серце", - ділиться виконавиця.

Прихильники зірки одразу оцінили кліп на пісню. У коментарях під відеороботою користувачі ділилися своїми думками та зазначали, що їх неабияк підкорила новинка від Могилевської: "просто в саме серце", "мурахи бігають шкірою", "потужна та емоційна робота".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська тішила сімейним контентом. Артистка показувала, як проводила час із родиною в одному з київських парків.

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