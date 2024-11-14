87-річна Ада Роговцева потрапила до лікарні

Українська акторка Ада Роговцева потрапила до лікарні.

Новину повідомила донька 87-річної артистки Катерина Степанкова у своєму Facebook. Вона написала, що тиждень тому її мама опинилася в лікарні. Катерина Степанкова говорить, що лікарі не давали термінів одужання, тож Роговцевій довелося скасовувати або ж переносити вистави на інші дати, через що їй було неабияк прикро.

"Знов я бачила диво. Мама. Ада Миколаївна. Я дивилась на сцену і вже вкотре не вірила своїм очам, що можливо так опановувати себе, попри багато різних чинників! Тиждень тому мама була в лікарні. Було тяжко. Скасування і перенос двох вистав. Неможливість відвідати "Землю поетів". Мамин відчай з приводу скасувань. І абсолютна непевність щодо подальших вистав і термінів одужання", - говорить донька знаменитості.

Ада Роговцева з донькою

Однак Катерина говорить, що сталося диво і її мама швидко почала одужувати. Ада Роговцева вже відіграла в Одесі першу виїзну виставу після лікарні. Чому саме акторка мусила звертатися за допомогою до лікарів – її донька не розкрила. Однак, ймовірно, проблеми виникли з серцем, адже Роговцева лікувалася в Центрі Серця.

"Безмежно вдячна Борису Михайловичу Тодурову і Центру Серця за те, що вже стільки разів рятуєте і повертаєте на сцену мою маму! В Одесі Ада Миколаївна грала першу після відновлення виїзну виставу "Будьте, як вдома", а я стояла за лаштунками і вкотре дивувалася її волі, її унікальній здатності переламувати себе в сценічній роботі, долати власне знесилля заради служіння!" – ділиться донька акторки.

Ада Роговцева / Фото: УНІАН

Нагадаємо, нещодавно вагітна дружина ведучого Володимира Остапчука потрапляла до лікарні. У блогерки Катерини Полтавської була загроза передчасних пологів.

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