87-летняя Ада Роговцева попала в больницу

Украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу.

Новость сообщила дочь 87-летней артистки Екатерина Степанкова в своем Facebook. Она написала, что неделю назад ее мама оказалась в больнице. Екатерина Степанкова говорит, что врачи не давали сроков выздоровления, поэтому Роговцевой пришлось отменять или переносить спектакли на другие даты, из-за чего ей было очень досадно.

"Снова я видела чудо. Мама. Ада Николаевна. Я смотрела на сцену и в очередной раз не верила своим глазам, что можно так овладевать собой, несмотря на многие различные факторы! Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить "Землю поэтов". И абсолютная неуверенность в дальнейших спектаклях и сроках выздоровления", - говорит дочь знаменитости.

Ада Роговцева с дочерью

Однако Екатерина говорит, что произошло чудо и ее мама быстро начала поправляться. Ада Роговцева уже отыграла в Одессе первый выездной спектакль после больницы. Почему именно актриса вынуждена была обращаться за помощью к врачам – ее дочь не раскрыла. Однако, вероятно, возникли проблемы с сердцем, ведь Роговцева лечилась в Центре Сердца.

"Безгранично благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру Сердца за то, что уже столько раз спасаете и возвращаете на сцену мою маму! В Одессе Ада Николаевна играла первый после возобновления выездной спектакль "Будьте, как дома", а я стояла за кулисами и в очередной раз удивлялась ее воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное упадок ради служения!" - делится дочь актрисы.

Ада Роговцева / Фото: УНІАН

Напомним, недавно беременная жена ведущего Владимира Остапчука попадала в больницу. У блогерши Екатерины Полтавской была угроза преждевременных родов.

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